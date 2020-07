Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è stato raggiunto dal Parma nei minuti di recupero, dopo una gara in pieno controllo, scatenando la furia del tecnico serbo che ha assistito alla gara dalla tribuna causa squalifica. Emiliano De Leo, collaboratore tattico del Bologna, in conferenza stampa ha analizzato la gara.

Bologna, De Leo: “Mihajlovic furioso”

Al termine della gara del Tardini, Sinisa Mihajlovic non si è presentato alla stampa a causa della squalifica ma non ha nemmeno parlato con i suoi ragazzi. Emiliano De Leo, infatti, ha spiegato cosa è successo nello spogliatoio del Bologna dopo il triplice fischio.

“Non abbiamo rischiato per tutta la ripresa. Avremmo dovuto cercare di abbassarci di meno e mantenere più palla. Il Parma ha raccolto il massimo da due occasioni nelle quali noi ci siamo distratti. I ragazzi sanno benissimo di aver gettato via un’importante occasione, siamo molto rammaricati”.

Mihajlovic via nervoso: ecco cosa è successo

“Mihajlovic non lo abbiamo ancora visto: immagino che sia andato via furioso”.

Partita? “L’abbiamo comandata per 90 minuti. Ci hanno fregato i due episodi finali. L’unico obiettivo resta quello di migliorare costantemente, credo che in questo anno abbiamo consolidato il posto di metà classifica, e da lì non bisognerà più scendere”.

