Ultime Lazio, tensione nel dopo partita: Acerbi coinvolto, lo scontro

Un momento davvero molto negativo per la Lazio, protagonista di un’altra sconfitta, oggi ancor più pesante, contro il Sassuolo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi naviga nell’incertezza, e il malumore di qualcuno si è fatto piuttosto sentire.

Lazio: Acerbi, arriva il duro scontro con lo staff medico

La Lazio perde ancora, e dimostra tantissime difficoltà, soprattutto dal punto di vista fisico. I biancocelesti sono apparsi molli e non pronti, contro un Sassuolo brillante e pimpante. Sicuramente complici anche tante assenze, con una gestione dello staff medico, che per qualcuno non è stata ottimale. E’ il caso di Acerbi, il quale dopo la partita, avrebbe avuto un duro confronto con il responsabile dello staff medico Ivo Pulcini. Il motivo? Proprio la presunta mala gestione del reparto infortunati. I due si sono scontrati solo verbalmente, fino a trovare poi la pace successivamente.

Caso Lazio: perchè le assenze pesano

Acerbi ha sollevato senza dubbio una polemica importante, ma che di base potrebbe avere diverse fondamenta. La Lazio sta soffrendo parecchio, forse troppo, le assenze, oltre che una condizione atletico molto inferiore a quella che si era vista pre-lockdown. Inzaghi è stato più volte costretto a delle scelte drastiche, il sogno Scudetto è saltato, e forse di mezzo c’è stato anche qualche rilevante errore di presunzione.

