SPAL, Di Biagio in bilico: la decisione

SPAL, Di Biagio non è certo della permanenza per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro del tecnico potrebbe essere lontano da Ferrara.

Di Biagio non ha convito la dirigenza

Vista la probabile retrocessione in Serie B, la società ferrarese comincia a riflettere sul futuro della panchina.

La Spal è relegata all’ultimo posto in classifica, onta che in tutta la sua storia il club ferrarese non ha mai dovuto subire. Forse anche per questo il club spallino vorrebbe evitare almeno la maglia nera della Serie A a sette gare rimaste,

Ad oggi, infatti, è difficile immaginare colpi di spugna, difficile soprattutto dopo prestazioni incolori come quella con l’Udinese. Resta da salvare l’onore, e possibilmente anche quella statistica.

Da questo molto probabilmente dipenderà anche il futuro di Gigi Di Biagio. Che durante il lockdown aveva incassato una sorta di “fiducia sulla fiducia” da parte della dirigenza, pronta a ripartire dall’ex commissario tecnico dell’Under 21 anche in caso di retrocessione. Ma dopo cinque giornate di calcio d’estate, le cose sembrerebbero però potrebbero essere cambiate. Non sono tanto le sconfitte ma anche le prestazioni offerte da una squadra in evidente crisi d’identità stanno facendo riflettere.

SPAL, Di Biagio non resta?

Di Biagio era partito tutto sommato con il piede giusto ma ancora una volta gli scontri diretti con Sampdoria e Udinese hanno cambiato le carte in tavola e forse anche il futuro dell’allenatore.