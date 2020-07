Una partita con complicata per Lazio e Sassuolo che hanno giocato con un forte caldo a Roma. Termina 1-2 il match all’Olimpico tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Roberto De Zerbi. Ritmi alti a tratti e tantissime occasione da gol per le due squadre che hanno provato entrambe a vincerla fino alla fine. Lo scudetto per i biancocelesti ora è sempre più un miraggio.

Lazio-Sassuolo 1-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Primo tempo dove il Sassuolo passa in vantaggio con l’esordiente Raspadori, ma il gol è poi annullato dal Var. Bene la squadra neroverde, ma è la Lazio che chiude il primo tempo in vantaggio con la rete fortunata di Luis Alberto. Ad inizio secondo tempo è 1-1 con Raspadori che questa volta segna in posizione regolare, primo gol alla prima presenza in Serie A per lui. Nel finale decide Caputo.

Il tabellino della partita

Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu (83′ Vavro): Lazzari, Milinkovic-Savic (67′ Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (83′ Adekanye), Lukaku (46′ Jony); Caicedo (61′ Cataldi), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan (46′ Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traorè (46′ Caputo), Djuricic (68′ Haraslin), Boga (79′ Rogerio); Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Gol: 33′ Luis Alberto (L), 52′ Raspadori (S), 92′ Caputo.

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L), Muldur (S), Bastos (L), Ferrari (S), Lucas Leiva (L).