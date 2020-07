Notizie Inter, Lukaku si è infortunato: le condizioni dell’attaccane

Inter, stop per Romelu Lukaku. Il calciatore va verso il forfait contro il Torino. Oggi, con ogni probabilità, l’attaccante belga si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità del fastidio all’adduttore.

Una brutta tegola per l’Inter che come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbe fare a meno della punta che ha anche ricevuto a Verona un colpo alla schiena.

In ogni caso, infatti, anche qualora gli esami di oggi dovessero dare esito positivo, la presenza contro la squadra di Longo andrebbe considerata a forte rischio. Sarà tutto più chiaro oggi, ieri il calciatore come gli altri non è andato ad Appiano.

Nella sede dell’Inter, infatti, si sono visti gli infortunati. Il primo a recuperare sarà Moses.. Contro il Torino l’attacco sarà composto da Lautaro e Sanchez, a meno di sorprese con Eriksen in campo o addirittura Esposito che sta per rinnovare.

Esposito in campo con il rinnovo?

L’attaccante, infatti, proprio ieri ha ufficializzato di aver scelto come procuratore Federico Pastorello. Contemporaneamente, va anche detto che la trattativa per il rinnovo del contratto del giovane attaccante è ormai prossima alla conclusione: accordo pressoché raggiunto fino al 2025. In settimana potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale. La trattativa non è sempre stata serena. L’accordo pareva scontato fino a pochi mesi fa quando si era inserita anche l’Atalanta.