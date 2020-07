Spalletti potrebbe andare alla Fiorentina. Il tecnico ancora sotto contratto con l’Inter ha incontrato la società viola nelle persone di Barone e Pradè.

Notizie Fiorentina: Spalletti si avvicina?

I protagonisti della curiosa vicenda raccontata dall’edizione del Corriere dello Sport in edicola sono stati a sorpresa i dirigenti viola.

Forse dopo anche le voci delle ultime settimane sulla Roma, Joe Barone e Daniele Pradè hanno incontrato Luciano Spalletti.

Il tecnico, che aveva avuto nelle ultime settimane un contatto anche con Baldini per il ritorno alla Roma, ora si avvicina alla Fiorentina.

Tutto è accaduto a Forte dei Marmi, in Versilia, in uno dei ristoranti più noti e frequentati del posto. I dirigenti delle Fiorentina hanno scelto lo stesso locale di Spalletti che è solito cenare in quella zona. L’allenatore, infatti, vive proprio nei pressi.

Spalleti e il problema Inter

Il tecnico nella prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della Fiorentina. Il problema è che Luciano Spalletti è ancora sotto contratto con l’Inter dal quale deve percepire ancora oltre 5 milioni di euro. Per convincerlo a firmare, dopo il “no” al Milan di novembre, servirebbe un’offerta importante.

Non è detto che questa non arrivi da Rocco Commisso che per il prossimo anno pensa in grande per la sua formazione.