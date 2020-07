Lazio, Inzaghi: “Momento delicato, vietato mollare”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo in casa.

Lazio-Sassuolo, le parole di Inzaghi

Queste le parole del tecnico della Lazio: “Al momento non ci stiamo esprimendo al nostro massimo, ma non possiamo assolutamente mollare nonostante un periodo delicato. E’ il momento di andare avanti. So che questi stop pesano e che non abbiamo mai attraversato un momento simile, ma dobbiamo reagire. Non abbiamo i calciatori al top della forma, sto chiedendo continui sacrifici a tutti loro. Non è facile giocare ogni tre giorni. Ora non possiamo più perdere partite, oggi il Sassuolo stava meglio di noi. Luiz Felipe potrebbe essere recuperato per la prossima”.

