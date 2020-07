Lazio-Sassuolo, formazioni ufficiali: la decisione di Inzaghi

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo, prima tra le sfide valide per la 32a giornata di Serie A. Quest’oggi, nel solito scenario delle porte chiuse, all’Olimpico vanno a sfidarsi Inzaghi e De Zerbi, pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco. Nel limite del possibile, i biancocelesti vanno a cercare punti per continuare a seguire la Juventus, che sarà impegnata con l’Atalanta in serata. Di seguito dunque, le scelte ufficiali per il match.

Lazio-Sassuolo, le scelte di Inzaghi e De Zerbi

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu: Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

