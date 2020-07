Una partita incredibile quella tra Lazio e Sassuolo che però hanno giocato contro un forte caldo per la gara delle 17.15. Termina 1-2 con una clamorosa rimonta il match dell’Olimpico di Roma tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Roberto De Zerbi. Ritmi alti, con la vittoria meritata per la squadra neroverde che spegne così oggi i sogni scudetto per la Lazio. Primo tempo in vantaggio dei biancocelesti, ribaltato poi nei minuti di recupero.

Lazio-Sassuolo 1-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

E’ un Sassuolo a forza quattro. Post Coronavirus arriva la quarta vittoria consecutiva per la squadra allenata da Roberto De Zerbi. Nel primo tempo passa in vantaggio la squadra di casa con il gol molto fortunato di dLuis Alberto. Poi però nella ripresa c’è solo il Sassuolo in campo. Prima la rete dell’1-1 di Raspadori che segna alla prima presenza in Serie A. Poi decide Caputo nei minuti di recupero sugli sviluppi di corner.

Il tabellino della partita

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu (83′ Vavro): Lazzari, Milinkovic-Savic (67′ Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (83′ Adekanye), Lukaku (46′ Jony); Caicedo (61′ Cataldi), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu (83′ Vavro): Lazzari, Milinkovic-Savic (67′ Lucas Leiva), Parolo, Luis Alberto (83′ Adekanye), Lukaku (46′ Jony); Caicedo (61′ Cataldi), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan (46′ Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traorè (46′ Caputo), Djuricic (68′ Haraslin), Boga (79′ Rogerio); Raspadori (89′ Magnani). Allenatore: Roberto De Zerbi.

Gol: 33′ Luis Alberto (L), 52′ Raspadori (S), 92′ Caputo.

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L), Muldur (S), Bastos (L), Ferrari (S), Lucas Leiva (L).