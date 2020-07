Lazio-Sassuolo: 1-0, passa in vantaggio la Lazio al minuto 33 del primo tempo. Arriva il gol di Luis Alberto dopo una ripartenza della squadra di Simone Inzaghi.

Lazio-Sassuolo: 1-0, gol fortunato di Luis Alberto – VIDEO

Gol molto fortunato per il talento spagnolo della Lazio. Al minuto 33′ il risultato è di 1-0, grazie al gol di Luis Alberto. Palla in area di rigore per lo spagnolo, con Ferrari che per spazzare via il pallone anticipa l’avversario che stava per calciare in porta, il pallone dunque sbatte contro lo stinco di Alberto e con una traiettoria forte e beffarda batte Consigli che si trova spiazzato.

LEGGI ANCHE >>> Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo