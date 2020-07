La Lazio di Simone Inzaghi intende riprendere il percorso positivo lasciato tre giornate fa e tornare in corsa per lo Scudetto: ecco, quindi, i convocati per la sfida al Sassuolo.

Lazio, Inzaghi cerca la vittoria con il Sassuolo

I biancocelesti vorrebbero approfittare della gara ad alta quota tra Juventus e Atalanta per accorciare sui bianconeri o per distanziare il pericolo nerazzurro. Dopo la pesante sconfitta di Lecce, in cui la squadra è parsa parecchio sottotono, Simone Inzaghi tenterà di battere il sorprendente Sassuolo di Roberto De Zerbi. Inzaghi potrà contare nuovamente sulla disponibilità di Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, due perni principali del centrocampo biancoceleste e cerca anche di rispolverare la verve offensiva di Ciro Immoibile e Felipe Caicedo.

Ecco i convocati della Lazio

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro.

Centrocampisti: A. Anderson, D. Andreson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Adekanye.

