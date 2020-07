Juventus Atalanta 2-2: gol Zapata, Malinovskyi e Ronaldo (VIDEO)

Termina la gara tra bianconeri e bergamaschi all’Allianz Stadium di Torino: diamo un’occhiata alle emozioni del match attraverso il racconto video e gli highlights

La sintesi video e i gol di Juventus-Atalanta

Primo tempo dominato dagli uomini di Gasperini, che mettono sotto gli avversari per quasi tutta la prima frazione. Soltanto dopo la mezz’ora i padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Gollini, senza tuttavia rendersi mai davvero pericolosi. Viceversa, l’Atalanta è un rullo compressore e dopo aver sfiorato il gol con Zapata e Ilicic, alla fine lo trova al minuto 16′, grazie proprio al colombiano, che si libera di un avversario in area dopo una serie di sportellate e batte Szczesny. Grande merito della rete va anche a Gomez, autore dell’assist illuminante. Pareggio di Ronaldo, dal dischetto nel secondo tempo: il rigore viene concesso per un tocco di mani in area, grandi proteste per i bergamaschi. La Dea però non si rassegna e continua a trovare le combinazioni che l’hanno resa ormai famosa: Malinovskyi all’80’ trova il gol del nuovo vantaggio, ma la beffa è dietro l’angolo. Al 89′ Muriel tocca con la mano sul passaggio di Higuain ed è ancora penalty per i bianconeri, ancora una volta trasformato da CR7.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO