Juve Stabia-Entella termina in rissa: calciatore in ospedale

Juve Stabia-Entella, rissa nel finale: Coppolaro finisce in ospedale

Altro che distanziamento sociale, Juve Stabia-Entella termina in rissa. Si sono vissuti dei momenti di assoluta follia a Castellammare, nello scenario delle porte chiuse. Protagonisti della rissa sono i calciatori Coppolato e Canotto, che non se le sono mandate a dire. A seguito di un duro scontro avvenuto circa al minuto 54 proprio tra i due giocatori, sono stati espulsi i due che erano venuti a contatto dopo delle spinte. Stando a quanto annunciato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, nel tunnel si sarebbe accesa una nuova bagarre tra i due, che sono finiti alle mani. Dall’Entella hanno ricostruito che il proprio difensore sarebbe stato colpito con un pugno da un membro dello staff della società stabiese, con il calciatore che sarebbe finito poi in ospedale, visitato al San Leonardo e poi rispedito a casa con codice verde. Il parapiglia ha visto protagoniste anche le forze dell’ordine, che sarebbero state spintonate mentre cercavano di calmare gli animi.

Juve Stabia, il comunicato ufficiale dopo la rissa