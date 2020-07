Formazioni ufficiali Brescia-Roma. 32a giornata di Serie A per entrambe le squadre. Un match chiave per i due club. Sono comunicate le scelte ufficiali dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Brescia-Roma: le scelte di Lopez e Fonseca

Formazioni ufficiali Brescia-Roma: le scelte di Lopez e Fonseca per la 32a giornata di Serie A. Brescia chiamato all’impresa per il traguardo salvezza. Si riducono le giornate e le possibilità di arrivare al traguardo imposto dalla società. Dall’altra parte una Roma che vuole finire bene e non perdere il quinto posto, con Napoli e Milan che sono lì pronti a piazzarsi.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali