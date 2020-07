Fiorentina-Verona, conferenza Iachini: arriva l’annuncio su Ribery

Fiorentina-Verona, Beppe Iachini in conferenza stampa: le parole su Frank Ribery

E’ intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei viola, Beppe Iachini, nel giorno di vigilia di Fiorentina-Verona, snocciolando alcune questioni legate al club toscano. Su tutti, la sua situazione complessa, che vede la Fiorentina in crisi e quella poi di Frank Ribery, calciatore francese su cui si sono accese diverse polemiche a seguito dello sfogo per aver subito il furto in casa. Di seguito, le parole in conferenza dell’allenatore del club viola.

Le parole di Beppe Iachini in conferenza

Sui problemi legati alla rosa: “C’è qualche assenza, tra acciacchi e squalifiche va così in questo periodo. Faremo le giuste valutazioni, valutiamo ogni aspetto. Vediamo chi subentra anche, perché potrebbe Abbiamo qualche assenza, tra acciacchi e squalifiche, con lo staff medico valuteremo al meglio. Le partite si preparano valutando tutti gli aspetti, tenendo di grande conto il lavoro di chi subentra, perché devono essere determinanti”.

Scelte in attacco: “Tutti si impegnano, ci auguriamo che Kouamè possa dare una mano importante in questo finale. Ribery? Sta bene, non posso tenerlo fuori… E’ difficile farlo, ha enormi qualità. Dobbiamo imparare ad essere più incisivi avanti”.

Sui portieri: “Dragowski e Terracciano mi soddisfano, non ho problemi a scegliere uno o l’altro”.