La notizia che il calcio italiano temeva è arrivata oggi. E’ scoppiato un nuovo caso da Coronavirus nel campionato di Serie A. E’ il Parma calcio che ha comunicato nelle ultime ore quanto accaduto. Scoperto un membro dello staff positivo al Covid 19, adesso scatta l’allarme isolamento per la squadra che intanto domani dovrà giocare contro il Bologna. La gara non è a rischio ma potrebbe esserlo dopo l’esito di tutti i tamponi.

Parma, tesserato positivo al Coronavirus: Bologna a rischio?

Il Parma ha comunicato il caso ed è subito scattata l’allerta nel calcio italiano. In queste ore i calciatori del club crociato e tutti i membri dello staff saranno sottoposti al tampone, fino ad un ultimo tampone a 2-3 ore dal match di domani contro il Bologna. Squadra in isolamento, in attesa di capire cosa accadrà. Al momento non c’è da prendere in considerazione l’ipotesi del rinvio della partita, tutto dipenderà da l’esito degli esami. Intanto, sulla questione, è intervenuto anche Enrico Castellacci, dell’associazione italiana medici del calcio, che ha spiegato come la partita potrà essere rinviata in caso di tamponi positivi.