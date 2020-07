La sorpresa della stagione attuale di Serie A è certamente il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in piena corsa Europa League dopo le splendidi prestazioni dell’utlimo periodo. Dall’Italia e dall’esterno sono arrivati vari “attacchi” di calciomercato per il Sassuolo che, però, cercherà di trattenere tutti i migliori: anche Berardi e Boga.

Calciomercato Sassuolo, Berardi svela il suo futuro

Dopo stagioni sottotono, Domenico Berardi è tornato ad altissimi livelli grazie anche alla “cura De Zerbi”. Il tecnico ha portato i neroverdi a giocare un calcio spettacolare in cui il capitano è al centro di ogni giocata. In campionato ha messo a segno 12 reti e fornito 6 assist sino ad oggi e ha attirato su di sé l’interesse di parecchi club importanti. Ma è lo stesso Berardi a parlare del suo futuro in un’intervista rilasciata a SportWeek.

“Essere accostato a una big fa sempre piacere ma fino a quando sarò qua penserò solo al Sassuolo, poi valuterò. Non mi lascio distrarre, l’ultima volta che sono andato a Barcellona ero a un addio al celibato, ma per i giornali stavo firmando con il Barcellona“.

Futuro in una big?

“La mia fidanzata spinge molto perché io vada in una grande ma voglio giocare. Se gioco mi diverto e sono felice, altrimenti diventa un problema stare in panchina. Quando lascerò il Sassuolo dovrò essere pronto mentalmente anche a essere una potenziale riserva“.

