Calciomercato Napoli, due contropartite per Koulibaly dal City

Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa sia programmando qualche colpo in entrata, sia cercando di blindare i propri gioielli. Uno di questi è ovviamente Koulibaly, centrale baluardo della difesa azzurra, e molto richiesto dalle big.

Mercato Napoli: il City prepara due contropartite per il colpo Koulibaly

Koulibaly, nonostante l’inizio di stagione molto complicato, è riuscito dopo il lockdown a raggiungere di nuovo altissimi livelli, ricominciando nuovamente ad attirare a sè l’interesse da parte di tantissime squadre. Uno dei club più attivi in proposito è il Manchester City, il quale starebbe programmando un vero e proprio assalto. I Citizens infatti vorrebbero bypassare la valutazione di ben 100 milioni di euro imposta da De Laurentiis, magari proponendo due contropartite tecniche: sul piatto sarebbero messi sia Zinchenko che Otamendi. Il primo è un terzino molto talentuoso, mentre il secondo lo abbiamo visto in questi anni sia sotto la guida di Guardiola, che in Nazionale Albiceleste. Questa la notizia riportata dal Sun.

Futuro Koulibaly: altre due inglesi in pressione

Il futuro di Koulibaly è ancora molto incerto, e nonostante le sue belle parole rilasciate nella giornata di oggi, il senegalese ovviamente valuterà anche eventuali offerti dalla Premier. Il City ci prova e ci proverà, ma non è l’unica inglese in corsa: anche Liverpool e Manchester United sono alla finestra.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, Koulibaly: “Potrei chiudere la carriera in azzurro”