Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per un attaccante: le ultime

Il calciomercato del Milan potrebbe entrare nel vivo nel giro di pochissime settimane. L’avvento di Ralf Rangnick è solo questione di tempo ma intanto i rossoneri non perdono tempo sul mercato.

Calciomercato Milan, si punta Milik: occhio alla Juventus

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è più incerto che mai e i rossoneri inziano a pensare a nomi nuovi per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Milan ha pensato ad Arkadiusz Milik come rinforzo di qualità per la stagione 2020/21. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e non ha ancora rinnovato, in attesa di una proposta allettanti. La trattativa non è affatto semplice perché il Napoli chiede 50 milioni di euro.

Milik indeciso

Sulle tracce dell’attaccante polacco, come è noto, c’è da tempo anche la Juventus di Maurizio Sarri dove, però, Milik non sarebbe certo della titolarità. Il Milan intende approfondire i discorsi con il club di De Laurentiis ma deve muoversi in fretta perché Milik piace anche alle squadre straniere: il Tottenham di Josè Mourinho su tutte.

