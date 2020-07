Il calciomercato del Milan passerà prima dalla cessione degli “esuberi”: uno di questi è Jack Bonaventura. Esubero per età e costo dell’ingaggio per la nuova politica societaria che è orientata verso profili giovani e dall’ingaggio non particolarmente elevato.

Calciomercato Milan, Bonaventura ha scelto il suo futuro

Sondaggi sono stati fatti da Roma, Atalanta e Lazio, però il futuro di Giacomo Bonaventura potrebbe essere al Torino. Il fantasista del Milan nelle ultime gare è parso molto attivo e uno dei migliori del club di Stefano Pioli, tanto che ha attirato su di sé l’interesse di parecchi club italiani, intenzionati a puntare su un calciatore che negli ultimi anni non è riuscito ad esprimere al meglio le proprie giocate. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino ha intenzione di anticipare la concorrenza e chiudere il prima possibile con Mino Raiola. Per questo Davide Vagnati la prossima settimana potrebbe incontrarsi a Montecarlo con il potente agente e chiudere l’affare.

L’offerta del Toro

I primi contatti, avvenuti nei mesi scorsi, avevano spinto il Torino ad offrire un biennale a 3,5 milioni netti ma la risposta dell’entourage del calciatore era stata negativa per la durata del contratto. Infatti si punta ad un triennale alle stesse cifre. La soluzione potrebbe essere l’opzione per il prolungamento automatico di un anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Insomma l’intesa Torino-Bonaventura sembra molto vicina.

