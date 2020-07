Calciomercato Lazio: vicino l’arrivo di un italo-argentino

Lazio, Lotito prepara i colpi per la Champions League. Il club bianconceleste sarebbe pronto a riportare in Italia Franco Vazquez.

Lazio, Vazquez: trattativa iniziata sui social

La trattativa di mercato si era aperta con uno scambio di battute social tra Correa e Vazquez. Ora questa si sta per tramutare in realtà.

Come riportato da ‘transfer20.com’ la Lazio sarebbe vicina a mettere le mani sul cartellino del trequartista argentino.

Il calciatore, che aveva scelto poi la Nazionale italiana, in Serie A ha già indossato la maglia del Palermo.

Con il club rosanero aveva impressionato tutti anche la Nazionale che lo aveva convocato per qualche gara amichevole. Ora il 31enne è in scadenza nel giugno 2021 col Siviglia e da tempo non più al centro del progetto della squadra andalusa,.

Per questo motivo il suo passaggio in biancoceleste potrebbe consentire al club spagnolo di incassare circa 8 milioni di euro.

Lazio, Tare prova a chiudere

In bianconceleste il calciatore potrebbe far rifiatare Luis Alberto ma anche giocare al fianco di Immobile da seconda punta. Il suo innesto sarebbe fondamentale per la Lazio per allargare la rosa e consentire maggiori rotazioni affinchè, come in questo finale di stagione, Simone Inzaghi non resti con gli uomini contati a disposizione.