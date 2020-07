Calciomercato Juventus, dalla Spagna: assalto ad un centrocampista

La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa in funzione di qualche possibile rinforzo. Dopo i colpi Arthur e Kulusevski, i bianconeri avrebbero intenzione di assaltare un altro centrocampista. Dalla Spagna intanto arrivano notizie molto interessanti.

Ultime Juventus: i bianconeri non mollano Thiago Alcantara

Un periodo molto attivo di mercato, dove le principali squadre del nostro campionato si stanno attivando alla ricerca di nuovi rinforzi. I nomi sul taccuino di Paratici continuano ad essere molti, ma uno che suscita particolare attenzione è Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo milita nel Bayern Monaco, la sua scadenza è nel 2021. L’ex Barcellona è un elemento molto interessante, da sempre nel mirino della Vecchia Signora. Ora dalla Spagna arrivano notizie di un interesse mai finito, ed una presa che non viene mollata. Possibile infatti che la squadra di Torino conduca un assalto al giocatore, così come altri club. Questa la notizia riportata da Mundo Deportivo.

Colpo Thiago: chi sono le altre pretendenti?

Il colpo Thiago resta comunque una trattativa molto complicata per la Juventus, anche perchè i bianconeri dovranno vedersela con altre pretendenti. Sullo spagnolo infatti c’è il forte interesse anche di Liverpool e Manchester City. I due club inglesi non hanno mai nascosto l’interesse, e chissà che non possa nascere uno scontro di mercato con la Vecchia Signora.

