Calciomercato Juventus, Paratici annuncia la firma in diretta

Intervistato da DAZN a pochi istanti della gara contro l’Atalanta, Fabio Paratici ha anticipato un colpo che sarà concluso nei prossimi giorni dalla Juventus.

Dybala ok, arriva l’annuncio di Paratici

Si pensa all’Atalanta dopo il tonfo con il Milan, (qui le formazioni ufficiali della sfida), ma c’è spazio anche per parlare di mercato. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Per qualsiasi squadra è difficile prendere 3 gol in 5 minuti, ci è successo con la Fiorentina anni fa, siamo andati avanti. Pensiamo a ciò che verrà, a partire da stasera. Rinnovo Dybala? Ci stiamo parlando con continuità, è importante, abbiamo fatto un investimento importante con lui, gli abbiamo dato la maglia numero 10, questo significa che la fiducia in Paulo c’è sempre stata, siamo sicuri che sarà il futuro della Juve“.