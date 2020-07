Calciomercato Juventus, CR7 spinge Paratici: lo vuole come partner d’attacco

Calciomercato Juventus, Milik chiesto da CR7: il portoghese lo gradirebbe come compagno di reparto

La squadra che verrà di Maurizio Sarri prende forma. Dopo aver piazzato il colpo Arthur, che arriverà alla Juventus non appena aprirà il calciomercato, si prepara l’altro colpo, per il reparto offensivo. Ebbene sì, il partner ideale di Cristiano Ronaldo si troverebbe nel nome di Arkadiusz Milik. E’ arrivata al margine della sua avventura all’ombra del Vesuvio, il polacco che ora è pronto a scalzare il posto a Gonzalo Higuain. Era già successo quando arrivò a Napoli dall’Ajax, il club di Maurizio Sarri cercava il sostituto del Pipita. E in estate, a distanza di quattro anni, potrebbe succedere la stessa identica cosa: Higuain via, Milik in arrivo.

Juventus, Milik per accontentare CR7: partner d’attacco ideale per lui

Stando a quanto rivelano i colleghi del Don Balon, la Juventus sarebbe pronta all’assalto verso Arkadiusz Milik. Ormai è chiaro l’interesse del club bianconero, pronto a piazzare quello che sarà il colpo per l’attacco. La trattativa resta ovviamente complessa, con le richieste di Aurelio De Laurentiis che non andranno ad abbassarsi sulla rivale, con cui non ci sono molti rapporti legati agli affari di mercato. A spingere però sulla trattativa è il campione portoghese, Cristiano Ronaldo. Sì, il talento numero 7 gradirebbe l’arrivo di Milik a Torino.