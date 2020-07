La Juventus dopo Arthur conta di chiudere per almeno un altro grande centrocampista, per rinforzare un reparto a Maurizio Sarri molto caro per le sue idee di gioco. Promosso Rodrigo Bentancur, via Pjanic e in dubbio in molti. Più sì che no Matuidi per la prossima stagione, mentre sembrano pronti già ad andare via sia Adrien Rabiot che Aaron Ramsey. Intanto, i bianconeri hanno messo nel mirino l’italo-brasiliano Jorginho, centrocampista del Chelsea pronto a dire addio per fare ritorno in Italia.

Juventus, Lampard fa fuori sempre di più Jorginho dal progetto

Frank Lampard continua a non contare su Jorginho per questo finale di stagione. Il tecnico dei Blues vorrebbe fare a meno di lui e incassare una buona cifra da una sua cessione per la prossima stagione. Dal canto sui, il calciatore, non ha nessuna intenzione di essere considerato una riserva, dato che tiene molto anche alla maglia della Nazionale, con la quale dovrà affrontare gli Europei del 2021. Ad aspettarlo in Italia c’è ancora una volta Maurizio Sarri, questa volta sulla panchina della Juventus.

Jorginho-Juve, l’agente parla della mossa di Paratici

A parlare oggi del possibile approdo di Jorginho alla Juventus è stato l’agente del calciatore. Il suo procuratore ha fatto notare la strategia di Fabio Paratici. Il dirigente bianconero apprezza il centrocampista del Chelsea ma ad oggi ancora non si è fatto sentire per una possibile offerta o un trasferimento. Al momento le strategie di mercato della Juve restano ignote.