Calciomercato Juventus: idea Zapata dall’Atalanta, la risposta della Dea

La Juventus ha messo nel mirino Duvan Zapata. come riportato da Tuttosport, il club bianconero sarebbe pronto a portare a Torino l’attaccante colombiano.

Juve, per il mercato c’è anche Zapata

I bianconeri, oramai è noto, cercano un numero 9 in grado di far coppia fissa con Cristiano Ronaldo. Per accontentare Sarri dg bianconero Fabio Paratici lavora su più tavoli.

Se Arkadiusz Milik del Napoli (scadenza 2021) resta in pole position per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain, le alternative non mancano.

La Juve, infatti, ha una luga “lista centravanti”. La società ha in mente di portare alla Continassa uno tra Raul Jimenez (Wolverhampton) e Edin Dzeko (Roma).

Ma la notizia del giorno è che a Torino c’è anche un altro nome che circola. Ovvero quello di un altro ex Napoli: Duvan Zapata, 29enne bomber della macchina da gol di Gasperini. Il colombiano a inizio carriera ha già incrociato, senza troppa fortuna, Sarri al Napoli.

Dopo aver girovagato tra Udinese, Sampdoria e appunto Atalanta, ora Duvan è un altro attaccante rispetto a quello dei tempi azzurri.

Juve, quanto costa Zapata?

Il problema è che ad oggi il calciatore sembra considerato incedibile dall’Atalanta. I Percassi hanno già rifiutato una proposta da 50 milioni dell’Everton. La Juventus lo sa benissimo e per questo per ora lavora su altri tavoli. Ma se le cose dovessero cambiare, allora l’affare potrebbe andare in porto con qualche contropartita.