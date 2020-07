Calciomercato Inter, quanti affari con il Torino! Summit dopo la partita: le ultime

Inter-Torino sarà una gara decisiva per il campionato ma determinante anche per il calciomercato futuro dei due club. Dopo la gara di San Siro è previsto un incontro tra le due dirigenze per discutere di molti affari.

Calciomercato Inter, tanti affari con il Torino

Lunedì sera a San Siro l’Inter proverà a superare lo step Torino per restare sulla scia dell’Atalanta e magari per riprendersi il terzo posto dopo la gara di questa sera dei bergamaschi con la Juventus. Antonio Conte e i suoi affronteranno il Torino di Moreno Longo che è tornato alla vittoria nella gara interna contro il Brescia e ora punta a confermarsi per tentare di salvarsi il prima possibile. Ma Inter-Toro sarà anche utilizzata dalle dirigenze per approfondire alcune situazioni di calciomercato. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport lunedì sera Vagnati parlerà con Marotta e Ausilio per Belotti e Izzo.

I nomi in ballo

I nerazzurri sono interessati ai due uomini cardine dei granata: Belotti e Izzo andrebbero a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte ma non sarà facile strapparli entrambi a Cairo. Per il difensore napoletano il Torino chiede 25 milioni di euro mentre i nerazzurri vorrebbero inserire nella trattativa Roberto Gagliardini, anche se il ds granata preferirebbe l’inserimento di Andrea Pinamonti nella trattativa. Discorso diverso per Belotti, per cui il Torino chiede 50 milioni e intende ricevere solo cash.

