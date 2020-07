Il calciomercato dell’Inter passerà da grandi nomi: Antonio Conte ha chiesto espressamente Sandro Tonali a Beppe Marotta che sta tentando di anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter, l’agente di Tonali allo scoperto

In un’intervista rilasciata a Il Foglio, Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha parlato del futuro del talentuosissimo centrocampista del Brescia, seguito da tanti top club italiani ed europei.

“Tonali incarna l’unicum perché è nato già grande. In lui ci sono tutte le caratteristiche: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Grazie a questi fattori diventerà un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più degli altri. Senza testa, cuore, gamba e altruismo non sarai mai completo, non vai da nessuna parte“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Futuro di Tonali?

Juventus e Inter sembrano le uniche due squadre in grado di contendersi Sandro Tonali per i costi esosi della possibile operazione.

“Prima dell’arrivo di Ronaldo, i bianconeri si preoccupavano di indebolire le avversarie, tutte le volte che queste stavano finalmente per raggiungerli. È successo con Higuain e il Napoli, con Pjanic e la Roma. L’Inter era fuori dai giochi per insufficienti investimenti, ma conoscendo Marotta, è destinata a colmare il gap con la Juve e, anzi, credo l’abbiano già colmato. Lo stop causato dal virus ha stravolto la situazione, ma non vedo un’Inter tecnicamente indietro rispetto al club di Agnelli. E stavolta la Juve non riuscirà a smontarla“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, idea Zapata: la risposta dell’Atalanta

Mercato Inter, clamoroso: addio Conte, arriva Allegri