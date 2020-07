Si può accendere da un momento all’altro il calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra continua a non sapere quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino è finito nel mirino del Barcellona da diverso tempo e sia gli spagnoli che il calciatore sperano in una chiusura nella prossima sessione di mercato. Tutto però dipende da alcune cessioni e dalla richiesta dei nerazzurri

Inter: il Barcellona fa la mossa per arrivare a Lautaro Martinez

Gli spagnoli vorrebbero chiudere il prima possibile per Lautaro, ma la richiesta dell’Inter continua a superare i 100 milioni di euro. Con il mancato pagamento della clausola rescissoria, scaduta nei giorni scorsi (7 di luglio), ora i catalani dovranno trovare altre vie. La prima è quella di abbassare la richiesta inserendo nella trattativa un calciatore, come potrebbe essere Junior Firpo. Ma il Barcellona dovrà monetizzare più possibile e c’è una lunga lista di calciatori pronti a lasciare il club. Su tutti Dembelè e Coutinho.

Inter: Lautaro Martinez può approdare al Barcellona ancora, via alle cessioni

Come riportato dai media spagnoli, il Barcellona ha un piano ben preciso per poter arrivare a Lautaro Martinez. Si proverà a cedere i grandi calciatori per arrivare a lui. In lista ci sono soprattutto Coutinho, Dembele, Semedo e Rakitic, tutti che hanno attirato il forte interesse dei grandi club di Premier League. Tra Lautaro e il Barca ancora non è finita.