Calciomercato Inter: Brozovic e Skriniar possono partire

Inter, per Antonio Conte non esistono calciatori incedibili. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport anche Brozovic e Skriniar sono sul mercato per i nerazzurri.

Inter: Brozovic e Skriniar non certi del posto

Dopo questo finale di stagione, anche i due giganti della formazione nerazzurra rischiano il taglio a fine anno. Questo non significa che saranno ceduto, ma se arrivassero offerte importante la società potrebbe valutare l’addio di Milan Skriniar e Marcelo Brozovic,

I due calciatori, negli ultimi due campionati avevano proposto la propria candidatura a diventare pilastri dell’Inter presente e futura.

Se fino ad un anno fa Zhang non voleva sentire parlare di offerte per loro, oggi potrebbe invece considerarle e la loro cessione non è impossibile.

Inter: le due situazioni

Per Skriniar le cose sono cambiate radicalmente in quest’ultima annata, la prima in una difesa a tre. Fino ad un anno fa la sua valutazione era di 80 milioni, è oggi radicalmente scesa, intorno ai 40-50. E la contrazione del mercato post Coronavirus non è il motivo principale. Skriniar ha 25 anni ed in questa stagione non si è ripetuto

I limiti di Brozovic le cose sono cambiate a stagione in corso. Fino a qualche tempo fa erano stati avviati discorsi su un rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio si parlava di provare a eliminare la clausola da 60 milioni (che scade il 15 luglio), perchè era considerata alla portata. Ora invece la sua valutazione è scesa anche a causa di diversi acciacchi.