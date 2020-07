Calciomercato Brescia: futuro Balotelli, ecco dove giocherà

Brescia, per Mario Balotelli non mancano gli estimatori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore del Brescia a fine anno si accaserà in un nuovo club.

Brescia: diversi club su Mario Balotelli

Mario Balotelli continua a far discutere a Brescia. Il suo futuro è tutto da scrivere. La contesa con Massimo Cellino nelle ultime ore si è arricchita di nuove contestazioni: a cominciare dal sovrappeso di 7 kg. Ora Super Mario è diventato super anche dal punto di vista della stazza visto che pesa 99 kg. Ma ora che ne sarà di lui?

L’ex Milan era arrivato un anno fa dal Nizza a zero, ma con un ingaggio che (con i premi) poteva toccare 4 milioni. Alla fine Balotelli ad oggi ha incassato poco più di un milione. Ora Raiola è all’opera per la controffensiva giuridica, ma il vero danno riguarda il mercato.

Balotelli, ecco dove potrebbe giocare

Ad agosto il Flamengo era volato sino a Montecarlo per ottenere il suo sì, ma Balo aveva preferito l’aria di casa. Addio Brasile, non senza polemiche. E dire che un paio di mesi fa uno dei candidati alle prossime elezioni per la presidenza del Vasco da Gama si era rifatto vivo per convincerlo.

Anche in questo caso tutto è rimasto sfumato. Così come gli interessamenti dei club cinesi. Torneranno di moda? In teoria Mario preferirebbe restare in Italia, ma se non ci fosse questa opportunità, allora l’attaccante andrebbe via.