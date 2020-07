Calciomercato Atalanta, Marino gela gli avversari

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio iniziale della gara contro la Juventus, parlando anche di mercato.

L’Atalanta non cede nessuno, parola di Marino

Per tutti quelli che pensano (Juve compresa), che l’Atalanta l’anno prossimo sarà una sorta di supermercato, arrivano le parole del dirigente degli orobici a gelare le speranze altrui. Da Bergamo, rebus sic stantibus, non si muove nessuno. “Penso che il merito sia di tutti“, afferma Sartori, “siamo squadra che vince in campo e fuori dal campo, a cominciare dal presidente e dalla famiglia Percassi, che ha fatto tanto per questa società. Vogliamo tenere tutti i big, vogliamo far crescere questo gruppo, poi parlare del mercato è un po’ prematuro“.