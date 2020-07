L’Atalanta non resta ferma a guardare e già prepara la prossima stagione calcistica. La squadra di Gasperini continua ad attirare appeal in vista del prossimo anno. Grande stagione in campionato ancora una volta e straordinaria Champions League, con i nerazzurri che sono arrivati fino ai quarti di finale e si giocheranno le Final Eight a Lisbona partendo dal Paris Saint Germain. Intanto, la società pensa ad allestire la squadre per la prossima stagione. Si parte con un obiettivo in attacco, è il bomber dell’Atletico Madrid.

Atalanta: c’è l’offerta, per il bomber dell’Atletico Madrid

Si tratta di Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid che la scorsa stagione è stato vicinissimo all’approdo in Serie A. Il calciatore argentino fu ad un passo dal Milan, ma poi saltò tutto. Ora a lui pensa l’Atalanta, che vuole mettere su una squadra sempre più competitiva per alzare il livello e lottare sempre per le zone alte di classifica in Italia e per la Champions League. Dalla Spagna sono sicuri, c’è già anche l’offerta.

Atalanta: 30 milioni per Correa dell’Atletico Madrid

Come riportato da Todofichajes.com, l’Atalanta avrebbe presentato l’offerta che potrebbe convincere l’Atletico Madrid. Per Angelo Correa pronti 30 milioni di euro. Gli spagnoli cederebbero senza troppi problemi il proprio calciatore e l’argentino sarebbe felice di accettare.