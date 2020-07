Brescia-Roma 0-3: raddoppio di Kalinic, la chiude Zaniolo – LIVE

Il risultato di Brescia-Roma è di 0-3

Dopo un avvio difficoltoso, i giallorossi prendono in mano le redini della partita e cominciano a macinare gioco, trovando in Bruno Peres un pistone in continuo movimento. Al 21′ il brasiliano mette un pallone in mezzo che per poco non diventa un autogol per un tocco maldestro, poi al 29′ serve un cross per Kalinic ma il croato spara alto sopra la traversa; dopo 2 minuti Carles Perez sfiora il gol con un tiro a incrociare che sfiora il palo, dopo essere stato imbeccato da un lancio lungo di Fazio.

Proprio il difensore, nel secondo tempo, è l’autore del gol che sblocca la partita. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, la palla passa tra i difensori del Brescia, sul secondo palo è ben piazzato Fazio che tira forte da posizione ravvicinata, Andrenacci ci riesce a toccare ma il pallone supera la linea di porta. Al 62′ bel movimento di Kalinic a tagliare alle spalle di Papetti, gran palla di Carles Perez, l’attaccante della Roma a tu per tu con Andrenacci non sbaglia per il raddoppio giallorosso

IN AGGIORNAMENTO

Il tabellino

Gol: 49′ Fazio, 62′ Kalinic, 74′ Zaniolo

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb. All. Diego Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini, Kalinic. All. Fonseca

Ammoniti: Tonali