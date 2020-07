Brescia Roma 0-3: gol Fazio, Kalinic e Zaniolo (VIDEO HIGHLIGHTS)

Termina la sfida del Rigamonti con un rotondo 0-3 a favore dei giallorossi: in gol Fazio, Kalini e soprattutto Zaniolo, tornato di nuovo a segnare dopo l’infortunio.

I gol e la sintesi video di Brescia-Roma

Serata da incorniciare per i giallorossi, che scacciano per qualche giorno i venti di crisi. Nonostante l’avversario sia alla ricerca di punti salvezza, gli uomini di Fonseca, dopo un avvio un po’ stentato, trovano la via del successo a partire dalla seconda frazione di gara. Sblocca le marcature Federico Fazio, al 62′ Kalinic trova un gol con grande caparbietà, al 74′ Niccolò Zaniolo buca il portiere avversario con un sinistro potente e preciso, alla terza partita dopo il ritorno in campo.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO