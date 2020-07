Fonseca dopo Brescia-Roma: “Vittoria che dà fiducia, importante che Zaniolo giochi”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni durante il postpartita dopo la vittoria contro il Brescia. Queste le parole riportate dalla nostra redazione:

Fonseca dopo Brescia-Roma

“Era importante vincere oggi qui, una vittoria che porta fiducia e che dà solidità al quinto posto. Zaniolo è pronto? Sono soddisfatto per tutta la squadra, l’importante è fare gol. Oggi ne abbiamo fatti 3, potevamo farne di più. Zaniolo è importante, ma lo sono tutti. Bisogna dare minutaggio a tutti, è importante anche per la gestione di una squadra. Penso che siamo più sicuri difensivamente. Dove bisogna crescere? Penso che le vittorie sono importanti per portare fiducia, in queste ultime due partite abbiamo creato tante occasioni, ma tocca segnare di più. Essere concreti nel momento di finalizzare. Mirante al posto di Pau Lopez? Pau è stato infortunato per molto tempo, ha fatto due partite consecutive. Non vogliamo rischi, Mirante è un ottimo portiere. Kalinic? Mi è piaciuto molto, è stata una buona partita la sua. Gioco troppo lento? C’è stata intensità, a volte però bisogna anche gestire la partita. Cosa le è piaciuto stasera? I gol e il non averli presi”