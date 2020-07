Atalanta shock: “Terrone del ca**o” ad un tifoso napoletano! (VIDEO)

Atalanta, l’uscita dal pullman e l’accesa polemica con il tifoso partenopeo: il dirigente lo offende pesantemente

E’ venuto fuori un video che incrimina un dirigente dell’Atalanta, che ha pesantemente offeso un tifoso del Napoli presente all’uscita dal pullman di Gasperini e suoi. Nel video che andiamo a proporvi non si vede, ma dalle ricostruzioni dei fatti si racconta del tifoso che avrebbe stuzzicato lo stesso Gasperini, chiedendogli in maniera sarcastica e polemica se il club fosse pronto a sfidare la Juventus, senza tirare indietro la gamba. Il tecnico lo avrebbe mandato via a gesti, ma le parole shock arrivano da un presunto tesserato dello stesso club.

Atalanta, un tesserato dà del “Terrone del ca**o” ad un tifoso napoletano: è bufera social!

“Terrone del ca**o”, è questo quanto urla dopo le parole arrivate dal tifoso del Napoli. Quest’ultimo si era avvicinato al pullman filmando con il proprio cellulare e pronunciando testuali parole a Mister Gasperini che si sarebbe limitato a mandarlo via a gesti, senza rispondere: “Mister dopo dieci anni ve la venite a giocare o gliela regalate come al solito? Forza Napoli”. A non mantenere la calma è l’altro uomo presente, che si sarebbe spinto ad un “terrone del ca**o, vai via”.