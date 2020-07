Ultime Milan, attacco dalla Germania ad Ibrahimovic

Un momento piuttosto delicato quello del Milan, impegnato nel rush finale in campionato, e protagonista di una grandissima ripresa post-pandemia. I rossoneri hanno ottenuti ottimi risultati, ma nell’ambiente continua a filtrare il nome di Rangnick per il dopo Pioli. Sul responsabile tedesco sono arrivate anche delle dichiarazioni di Ibrahimovic.

Notizie Milan: la Bild attacca Ibrahimovic, dichiarazioni arroganti

Ibrahimovic non si smentisce mai, ed ogni volta che parla a dei microfoni, riesce sempre a sganciare qualche bomba. Le sue ultime dichiarazioni sono state molto importanti, soprattutto per quel che riguarda il suo futuro. Permanenza in rossonero in serio dubbio, con lo svedese che a fine campionato potrebbe decidere di tornare in patria. Non sono inoltre mancate delle parole su Rangnick, possibile nuovo tecnico del Milan: “Non so chi sia”. Solita non censura da parte dell’attaccante, il quale pare abbia suscitato delle polemiche dalla Germania. La Bild avrebbe infatti giudicato come arroganti le dichiarazioni di Ibra.

Ibra: tra dubbi e speranze

Il futuro di Ibra resta in serio dubbio, specie dopo le ultime parole rilasciate qualche ora fa. I tifosi del Milan sperano nella permanenza, ma la sensazione è che il giocatore svedese sia sempre più diretto verso l’addio. Un’avventura quella di quest’anno che è stata comunque da ricordare, con un apporto tecnico e di leadership fondamentale per la squadra di Pioli. Ora non si può far altro che aspettare, e attendere la tanto attesa decisione.

