Torino, Cairo: “Faremo ancora bene con Verdi e Belotti”

Torino, Cairo sul momento della squadra

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole di Cairo

«Direi che il bilancio della serata è assolutamente positivo. Non nascondo di essere soddisfatto. Mi è piaciuta la compattezza della squadra, l’ho vista unita, convinta: tutti valori importanti. E adesso è fondamentale preservarli per le prossime gare».

Postività?

«Dello spirito di squadra ho già detto, ma anche la capacità di riprendere una partita che si era messa male, temevo fosse stregata. La partita era iniziata bene con Belotti in gol, ma annullato, dopo pochi minuti. In realtà, Andrea era in posizione di fuorigioco, quindi è stato giusto annullarlo. Poi c’è stata la traversa di Verdi, il quale si è reso protagonista di tante belle giocate. Ma, quando la partita sembrava che si fosse messa sul binario giusto per noi, è arrivato quel gol incredibile del Brescia, arrivato in modo fortuito».

Belotti e Verdi?

«Sì, ho visto proprio un Verdi che mi è molto piaciuto. Il nostro capitano, poi, si è confermato come altri calciatore, penso ad esempio Meité».

Futuro?

«Dobbiamo mantenere compattezza e voglia: a San Siro sarà una gara importante. Non voglio che si pensi già al Genoa, prima concentriamoci sull’Inter. Possiamo e dobbiamo scendere in campo per far bene».