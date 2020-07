Sorteggi Champions League 2020: le avversarie delle italiane ai quarti

Sorteggi Champions – Si riparte con la corsa alla competizione europea più ambita, la Champions League. Si torna in campo ad agosto per le Final Eight a Lisbona in Portogallo. Prima si dovranno chiudere il ritorno degli ottavi di finale, poi i quarti a gara secca fino a fine competizione. Oggi si potranno sapere le possibili avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta. Segui la diretta dei sorteggi Champions su Calciomercato24.

Diretta, sorteggi Champions League 2020: quarti di finale

Le partite di ritorno degli ottavi di finale si giocheranno il 7 e 8 agosto, poi via ai quarti tra il 12 e 15. Il sorteggio di Champions che alle ore 12:00 inizierà. Queste le squadre che potrebbero ritrovarsi. Champions League tabellone:

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Chelsea / Bayern Monaco

Napoli / Barcellona

/ Barcellona Real Madrid / Manchester City

Lione / Juventus

LEGGI ANCHE >>> Champions League 2020, Final Eight: dove si giocano le partite

Quarti Champions League 2020, le date e le nuove regole

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale;

12-15 agosto: quarti di finale;

18-19 agosto: semifinali;

23 agosto: finale.

Le nuove regole: