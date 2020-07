Sassuolo, infortunio Defrel: condizioni e tempi di recupero

Sassuolo, infortunio Defrel: De Zerbi perde il calciatore per le sfide con Lazio e Juventus

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo che perde Defrel per infortunio. Il club neroverde sarà impegnato nelle prossime sfide contro le big d’Italia e dovrà risolvere dei grattacapi perché continuano a venire fuori i problemi legati agli infortuni. Sarà assente dal match Gregoire Defrel, calciatore che si troverà fermo ai box a seguito degli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione.

Sassuolo, il comunicato ufficiale sull’infortunio di Defrel

Salterà sicuramente la sfida contro la Lazio, che si giocherà domani pomeriggio all’Olimpico, sempre nello scenario delle porte chiuse. Gregoire Defrel, quasi sicuramente, salterà pure la sfida contro la Juventus. Nei prossimi impegni, dunque, De Zerbi dovrà fare a meno del suo giocatore, che non sarà a disposizione. E’ questa che segue, la nota ufficiale del club neroverde, apparsa sul sito proprio della società: “Sarà indisponibile per il match contro la Lazio, Gregoire Defrel, per il quale gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra“.

I tempo di recupero per il calciatore, che si era infortunato nello scorso 1 luglio contro la Fiorentina, sono di circa 10-15 giorni. Salterà dunque, in ordine, i match contro Lazio, Juventus, Cagliari, Milan e il rientro potrebbe essere fissato per la sfida contro il Napoli, al San Paolo.