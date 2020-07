Nuovo stadio Milano, c’è l’accordo: fissata la data per la cerimonia

Nuovo stadio Milano, Inter e Milan finalmente possono sorridere. E’ vicino l’accordo per il nuovo impianto calcistico per le squadre milanesi, che vogliono ridurre sempre di più il gap con la Juventus. C’è l’accordo e la data per partire, fissata la data per andare in campo e giocare. Intanto si dirà presto addio a San Siro, che non verrà demolito. Possibili Olimpiadi nel vecchio impianto di Milano.

Nuovo stadio Milan e Inter, addio a San Siro dal 2024

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato dichiarazioni importanti al Corriere della Sera. Si lavora con il Comune per l’intesa che è ormai ad un passo. Nei mesi scorsi troppa la distanza tra le parti, ma ora il Comune è pronto a regalare un nuovo stadio a Milano, per Inter e Milan. Tanti tifosi dovranno dire addio a uno degli impianti più storici del calcio italiano. Ma dopo una distanza notevole, ora le parti sono vicine alla chiusura come ha ammesso lo stesso presidente dei rossoneri.

LEGGI ANCHE >>> Stadio Milano: le parole di Scaroni

Nuovo stadio Milano: Inter e Milan pronte dal 2024

Scaroni ammette di essere molto ottimista per il nuovo stadio Milano, c’è anche la data: lo stadio sarà pronto per il 2024. Ad annunciarlo è lo stesso presidente rossonero, con il San Siro che resterà il parco dello sport di Milano e con le Olimpiadi del 2026 che potrebbero svolgersi proprio lì. Circa 74 milioni di euro per la rifunzionalizzazione di San Siro.