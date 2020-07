Conferenza prepartita per il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi. Il Sassuolo domani scenderà in campo contro la Lazio di Simone Inzaghi.

De Zerbi: “Contro il Bologna disputato un grande match“

Domani pomeriggio, alle 17:15, il Sassuolo affronterà la Lazio in un match che ha il sapore di ‘Europa‘. Il tecnico bresciano ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Contro il Bologna abbiamo disputato una grande partita e siamo felici per la vittoria. Le condizioni fisiche dei miei non sono ottimali, stesso domani deciderò quale formazione schierare in campo. Di sicuro posso confermare che faremo una grande partita contro la Lazio, dobbiamo fare quanti più punti possibili.

Dai miei ragazzi mi aspetto corsa, gioco, non devono assolutamente stancarsi: il pallone non si stanca, gli avversari sì. Dobbiamo andare via dall’Olimpico con i 3 punti. Sicuramente ci sarà qualche cambio rispetto alla partita contro il Bologna“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bologna-Sassuolo, De Zerbi: Pago di tasca mia

De Zerbi sulla Lazio: “Tra le squadre top in Italia ed in Europa“

“La Lazio è una grande squadra, nonostante le due sconfitte consecutive. Sono sempre secondi in classifica, sono sempre forti. In Italia e in Europa sono una squadra top, come lo sono anche Juventus, Inter ed Atalanta. Il campionato non è ancora finito: possono scavalcarci come noi possiamo superare chi ci sta davanti, questo è il bello del calcio. Mancheranno un po’ di giocatori, ma niente drammi: chi scenderà in campo darà il meglio di sé“.