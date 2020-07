Conferenza per il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. Domani i giallorossi saranno impegnati, in trasferta, contro il Brescia di Diego Lopez.

Fonseca sul sorteggio “Prima il Siviglia, poi vedremo“

Domani sera alle 19:30 la Roma affronterà il Brescia allo stadio ‘Rigamonti’. L’allenatore portoghese ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Europa League? In questo momento sono tutte squadre difficili da affrontare. Dobbiamo affrontare prima il Siviglia, poi si vedrà. Smalling? La dirigenza è al lavoro per trattenerlo anche ad agosto per l’Europa League, siamo fiduciosi che possa rimanere. Brescia? Domani giocheremo con la difesa a 3, giocherà Fazio, ma non è detto che anche Kolarov possa giocare in quel ruolo. Su Dzeko decideremo stesso domani se farlo giocare o meno, ho parlato con lui ed è abbastanza stanco fisicamente.

Pellegrini? Voglio sempre il massimo da parte di tutti. Lui mi piace tanto, deve ancora migliorare. Kluivert? L’ho escluso perché durante l’allenamento prima del Parma non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Non l’ho convocato, ci ho parlato e l’ha presa bene. Zaniolo non partirà dal primo minuto, viene da un infortunio e deve ancora recuperare il ritmo partita“.

Ancora Fonseca: “Domani ci saranno due assenze pesanti“

“Contro il Brescia non potranno giocare Mkhitaryan e Cristante. Veretout? Sta disputando una grande stagione, è un giocatore fondamentale per la squadra, così come lo sono anche gli altri“.