Conferenza pre-partita per il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. Domani pomeriggio la Lazio affronterà il Sassuolo all’Olimpico.

Inzaghi: “Condizionati da alcuni arbitraggi“

C’è voglia di riscattarsi in casa Lazio dopo le due sconfitte consecutive patite contro il Milan e il Lecce. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “In questo momento la squadra non è serena. Probabilmente siamo stati condizionati da qualche arbitraggio non ottimale nelle ultime partite, ma dobbiamo essere più forti di tutto questo. Contro il Sassuolo dobbiamo disputare un grande match.

Infortuni? Negherei nel dire che non ci hanno danneggiato. Contro il Lecce ancora non riesco a capire come abbiamo potuto perdere, tra parate di Gabriel e salvataggi sulla linea. Milinkovic? Non so se prenderà parte alla gara di domani. Non nascondo che in squadra potrebbe essere aggregato qualche primavera“.

Inzaghi sulla Juventus: “Pensiamo a noi stessi“

Il sogno ‘Scudetto’ è ormai quasi svanito per i suoi ragazzi: “Juventus? Abbiamo il dovere di pensare solamente a noi stessi. Mi sembra ovvio che giocando ogni tre giorni le prestazioni in campo non possono essere come quelle di prima. Tutte le squadre hanno assenza importanti, non siamo gli unici. Correa? Sta facendo il possibile per ritornare in gruppo quanto prima, lo aspettiamo. Contro il Lecce ci sarebbe servita la sua grinta e probabilmente i 3 punti li portavamo a casa“.