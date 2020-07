News Brescia, Diego Lopez crede ancora nella salvezza

Conferenza prepartita per il tecnico delle ‘rondinelle‘ Diego Lopez. I suoi ragazzi affronteranno, domani, la Roma di Paulo Fonseca.

Diego Lopez: “Roma? Non è la nostra ultima spiaggia“

Domani sera, alle 19:30, il Brescia di Diego Lopez affronterà i giallorossi di Paulo Fonseca. Il tecnico uruguagio, in conferenza stampa, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “Quella di domani non sarà la nostra ultima occasione, mancano ancora sei partite. Tutto è ancora aperto. Il nostro rammarico è il rigore contro il Genoa, in quel momento si è riaperta la sfida. Ho sempre fatto giocare chi reputavo in forma.

Chancellor? Non posso garantire la sua presenza domani e quindi non so nemmeno se sarà lui a marcare Edin Dzeko. Deciderò stesso prima del match“.

Ancora Diego Lopez: “Io sotto esame? Lo sono sempre“

“La ripresa del campionato post-Coronavirus è stata buona, ho notato che i ragazzi hanno voglia di fare bene. Ci tengono a dimostrare che nulla è ancora perso e danno il massimo in campo. Con voglia ed entusiasmo possiamo uscire fuori da questo brutto momento. Le mie parole su Torino e Verona? Le penso ancora, erano alla nostra portata. Erano match in cui potevamo fare punti. Io sotto esame? Posso garantire che gli esami ci sono ogni domenica, in questo caso anche il mercoledì, fino a quando non terminerà il campionato“.