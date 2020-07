News Atalanta, Gasperini non vede l’ora di sfidare il Psg

Conferenza prepartita per il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Domani sera i nerazzurri sfideranno la Juventus di Maurizio Sarri.

Gasperini sul Psg: “Sarà emozionante sfidarsi con loro“

Domani sera, alle 21:45, l’Atalanta affronterà la Juventus a Torino. L’allenatore Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti: “E’ un’emozione poter affrontare il Psg, loro saranno i favoriti per vincere la Champions League. E’ vero che il loro campionato è sospeso, ma sapranno presentarsi al meglio nel giorno della partita. Non pensiamo assolutamente di essere favoriti o altro, ci aspettiamo una squadra forte e preparata. Domani però ci attende la sfida contro la Juventus, per la coppa avremo tempo per pensarci.

Nel match di domani sera simuleremo quella che sarà la sfida proprio contro i parigini, poiché la Juventus è una squadra di livello internazionale. Speriamo nell’appoggio dei nostri tifosi anche davanti la tv“.

Gasp sulla Juve: “Hanno voglia di chiudere il capitolo scudetto“

“I bianconeri vogliono chiudere la pratica scudetto quanto prima. Hanno un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Noi dobbiamo continuare su questa scia di risultati utili. Giocare ogni tre giorni non è facile, ma è il problema di tutte le squadre. Il nostro obiettivo è quello di piazzarci tra le prime quattro ed andare in Champions. Secondo posto? Ci sono ancora molte partite a disposizione, vediamo di fare quanti più punti possibili“.