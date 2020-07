Juventus-Atalanta, Sarri in conferenza: “Sorteggio Champions? Non mi interessa”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del tanto atteso match contro l’Atalanta. L’allenatore toscano si è concentrato soprattutto sulla questione campionato, i sorteggi Champions sono per ora un pensiero lontano.

Sarri prima di Juventus-Atalanta: “Atalanta come il dentista”

“Sull’Atalanta? E’ un momento molto importante della stagione, l’Atalanta è una realtà del nostro campionato ed ha numeri fantastici anche in trasferta. Avversario complicato, e cito Guardiola: è come andare dal dentista, il male poi lo senti. Sul sorteggio Champions? Ora dobbiamo conservare energie importanti, per adesso la Champions non è un pensiero, il campionato è la priorità ed è il nostro obiettivo. Dybala e Douglas Costa? Dybala è un grande talento, ma già si sapeva. Avremmo perso comunque a Milano, viste le sbavature difensive. Costa fa la differenza, in un periodo ho preferito averlo in panchina per cambiare le partite a gara in corso. Chiellini ed Alex Sandro? Sono due situazioni diverse, per Alex il recupero è molto più veloce visto l’infortunio. Chiellini ha avuto dei problemi dopo la sosta, sarà tutto più prolungato”.

Sarri dopo il blackout di Milano

“Se fosse arrivato il blackout ad inizio stagione, allora avremmo dovuto trovare delle risposte. Ora è fine stagione, ed è normale un calo di energie anche mentali. Non dobbiamo concentrarsi troppo su questa cosa, dobbiamo semplicemente andare avanti e pensare già alla prossima partita. Ora la cosa che mi piacerebbe vedere di più è ordine in mezzo al campo”

