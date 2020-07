Calciomercato Udinese: fissato il prezzo di De Paul

Ultime Udinese, De Paul costa 40 milioni

Udinese, a fine anno sarà addio a De Paul. Come riportato dall’edizione online di Tuttosport, il club friulano si prepara a salutare il centrocampista.

In questi giorni, infatti, si starebbe muovendo l’entourage di Rodrigo De Paul.

I procuratori del ragazzo, infatti, si sarebbero informati con l’Udinese dopo che Fiorentina e Atletico Madrid hanno messo gli occhi sul calciatore.

I bianconeri sono pronti a cedere l’ex Valencia ma valutano il calciatore almeno 40 milioni visto il rendimento in questa annata e la titolarità nella Nazionale argentina.

Udiense, le parole di De Paul

Al termine dell’ampio successo ottenuto sulla SPAL, proprio il calciatore ha parlato a Udinese Tv:

“Fare punti è sempre importante per noi perché prima riusciamo a raggiungere la salvezza e prima saremo tutti sereni. I risultati ora arrivano e questo è importante, è da molto tempo che giochiamo bene e che siamo pericolosi ma non sempre abbiamo preso punti. I miei compagni mi fanno sentire importante e io con la mia esperienza so prendere le responsabilità, quando ci riesco ovviamente vado a casa molto felice. Meriti di Mister Gotti? Io l’ho detto anche 5 mesi fa quando le cose non andavano bene, credo molto in questo staff”.