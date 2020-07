Calciomercato Napoli, si raffredda la pista Under: il motivo

Grandi movimenti in casa Napoli, specie nelle ultime settimane. La squadra azzurra vorrebbe cercare di chiudere più operazioni possibili in questo periodo, e si starebbe concentrando anche e soprattutto sul colpo Under. Il calciatore turco è un obiettivo concreto, ma le cose non sono poi così facili.

Ultime Napoli: Under più lontano, Baldini alza il prezzo

Under è un obiettivo importante per il Napoli, ma se negli scorsi giorni si pensava ad un affare ormai in chiusura, le cose sembrerebbero cambiate nel giro di poco. De Laurentiis vorrebbe accelerare, ma per ora l’offerta degli azzurri non accontenta la Roma: Giuntoli si è fermato a 25 milioni di euro, Baldini ha rialzato a 32. Una serie di incomprensioni che ha fatto nascere un vero e proprio scontro, che adesso rischia di inclinare seriamente i rapporti tra i due club. Per ora si continua a trattare, ma la pista si è raffreddata parecchio, così come riportato da Il Tempo.

Colpo Under: Milik nell’affare?

Il Napoli si complica la strada per il colpo Under, ma attenzione anche ad un’altra ipotesi. Milik nell’affare: il polacco ha tante richieste, e i giallorossi gradirebbero il giocatore. Le possibilità sono però molto poche, anche perchè l’attaccante azzurro ha giù tante richieste, tra cui quella della Juventus.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Milik vicinissimo: conferme sullo scambio